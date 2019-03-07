Российские ученые обнаружили мутацию, влияющую на здоровье сердца и мышц

МОСКВА, 7 марта. Специалисты научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского выявили у пациента генетическую мутацию, которая стала причиной развития заболевания, опасного для мышц сердца и скелета. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), чьим грантом поддержано исследование.

Мутировавший ген MYH7 обнаружили у четырехлетнего мальчика, у которого врачи через несколько месяцев после рождения обнаружили слабость мышц в области шеи, а позже - утончение стенки (дилатацию) левого желудочка сердечной мышцы. В целях изучения замены гена медики провели специальное исследование - полноэкзомное секвенирование, в ходе которого изучили последовательность всех белок-кодирующих частей генов (экзонов). Именно в них в основном обнаруживаются патогенные мутации, сообщает пресс-служба РНФ.

"В результате полноэкзомного секвенирования мы обнаружили у ребенка ранее не встречавшуюся нуклеотидную замену в некодирующей области гена MYH7. К тому моменту никто не знал о ее значении и роли. Мы провели биоинформатический анализ полученных данных и функциональные исследования и выяснили, что замена патогенна", - цитирует пресс-служба РНФ слова соавтора статьи Юлии Суриковой, врача-генетика лаборатории медицинской генетики Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Ген MYH7 отвечает за мышечные функции и состоит из 38 экзонов. В образце мальчика последний из этих участков исчезает. Сравнив образцы мышечной ткани отца и сына, авторы научной работы пришли к выводу, что родители не являлись носителями мутации. Следующий ребенок в этой семье родился без замены в гене MYH7.

"Мы установили происхождение мутации de novo. Это дало нам возможность не только уточнить диагноз, но и провести семейное исследование и доказать, что замена впервые возникла у ребенка, а родители не являются носителями мутаций, и у них хороший прогноз для будущих детей", - отметила руководитель проекта Елена Заклязьминская, заведующая лабораторией медицинской генетики Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, чьи слова приводятся в сообщении.

Авторы научной работы выступили за внесение гена MYH7 в список генов-кандидатов для выявления ранних форм хронических нервно-мышечных заболеваний (миопатий) с доминирующим проявлением в слабости мышц шеи, сообщила Сурикова. Результаты исследования опубликованы в журнале Gene.