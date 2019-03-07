Врачи сообщили о новом пациенте, вылечившемся от ВИЧ и рака после пересадки костного мозга

ТАСС, 7 марта. Трансплантация костного мозга помогла победить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) у пациента из Германии, больного раком - для пересадки использовались клетки донора, имеющего иммунитет к ВИЧ в результате редкой врожденной мутации, а сам случай стал третьим в международной практике. Доклад о нем был представлен на Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям, которая завершается в четверг в Сиэтле (Вашингтон, США), сообщил журнал New Scientist .

"Биопсия кишечника и лимфоузлов больного, которого ученые назвали "Дюссельдорфский пациент", не показала наличия ВИЧ-инфекции после трех месяцев приема иммунопрепаратов [и предшествующей трансплантации костного мозга], только генетические фрагменты вируса, которые не способны к распространению, сообщила Аннамари Венсинг из Медицинского центра Университета Утрехта (Нидерланды), работающая над исследованием. Она добавила, что случай аналогичен двум предыдущим - с пациентами в Берлине и Лондоне", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что пациент из Лондона с ВИЧ и лимфомой Ходжкина перенес пересадку костного мозга от донора, имевшего врожденный иммунитет к ВИЧ в результате редкой природной мутации в гене CCR5. Первым, кого удалось вылечить от ВИЧ в результате борьбы с онкозаболеванием, стал "берлинский пациент", больной ВИЧ и лейкозом. В 2007 году ему пересадили клетки донора с мутацией в гене CCR5.

В рамках научной коллаборации IciStem исследователи наблюдают еще за несколькими пациентами - носителями ВИЧ, пережившими пересадку костного мозга от донора, устойчивого к вирусу. При этом пациенты с ВИЧ, не болеющие раком, не могут принимать участие в экспериментах, так как пересадка костного мозга несет для них высокие риски, однако сам подход предполагает продолжение работы по поиску различных способов лечения ВИЧ, сообщает New Scientist.