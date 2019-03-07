Еврейский университет Иерусалима представил ранее неизвестные рукописи Альберта Эйнштейна

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Более ста рукописей Альберта Эйнштейна (1879-1955), большинство из которых ранее не были известны исследователям, представил Еврейский университет Иерусалима. Среди них - считавшиеся утерянными математические расчеты великого ученого, документы о единой теории поля, над которой он длительное время работал, а также его письмо сыну, Гансу Альберту, в котором он высказывает опасения относительно будущего Европы в связи с приходом нацистов к власти в Германии.

"Я с тревогой читаю, что в Швейцарии зарождается некое движение, спровоцированное немецкими бандитами. Но я считаю, что даже в Германии ситуация медленно, но начинает меняться. Будем надеяться, что, прежде всего, у нас не будет новой войны в Европе. Остальная Европа сейчас начинает, наконец, относиться к этому серьезно, особенно британцы. Если бы они обрушились на эту проблему со всей мощью полтора года назад, было бы лучше и проще", - писал Эйнштейн сыну в Швейцарию в 1935 году. В 1933 году вслед за приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера Эйнштейн отказался от гражданства этой страны и переехал в США.

Среди других документов - коллекция из 84 рукописных листов с математическими вычислениями ученого, относящихся к периоду с 1944 по 1948 год, а также неопубликованная рукопись пояснений к статье о единой теории поля, которую Эйнштейн представил в Академии наук Пруссии в 1930 году. "Эта статья была одной из многих попыток Эйнштейна объединить силы природы в одну единую теорию. Он посвятил этим усилиям последние тридцать лет своей жизни", - отметили в пресс-службе Еврейского университета.

Эйнштейн является одним из отцов-основателей этого высшего учебного заведения. Он завещал Еврейскому университету свои научные труды. Для их хранения и изучения были созданы Архивы Эйнштейна Еврейского университета, в которых сейчас находятся уже порядка 80 тыс. документов, включая рукописи, корреспонденцию, фотографии, дипломы и медали великого ученого.