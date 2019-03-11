Новосибирские ученые создали компьютерную программу оптимизации лечения гипертонии

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Ученые новосибирского Института вычислительных технологий (ИВТ) Сибирского отделения (СО) РАН создали программу оптимизации лечения гипертонии. Она поможет в создании так называемого виртуального пациента персонализированной медицины, говорится в сообщении пресс-службы ИВТ.

"Практическим результатом работы стала компьютерная программа для оптимизации лечения гипертонии. В нее вводятся имеющиеся данные больного, затем формируется множество виртуальных пациентов, для которых прогнозируются наиболее вероятные эффекты применения разных лекарств. Программа может также предложить провести дополнительные обследования, чтобы сделать более точный выбор. Однако для внедрения этой программы в медицинскую практику нужно испытать ее на большом количестве пациентов и провести сертификацию", - говорится в сообщении.

Работа ведется с целью создания так называемого виртуального пациента. "Виртуальный пациент - очень сложная задача, в мире ее еще никто не решил. Мы попытались решить ее на примере артериальной гипертонии - сложного мультифакторного заболевания, для лечения которого используются разные классы лекарственных препаратов, поэтому врач обычно пробует несколько схем их назначения, чтобы найти оптимальный вариант для конкретного пациента", - передает пресс-служба слова заведующего лабораторией биоинформатики ИВТ СО РАН кандидата биологических наук Федора Колпакова.

Цифровая модель больного гипертонической болезнью, над которой работают ученые ИВТ СО РАН, позволит адаптировать ее к конкретным клиническим случаям. В будущем это позволит создать схему персонализации цифрового двойника, содержащего сотни параметров. Также благодаря такой модели можно отслеживать воздействие на организм наиболее распространенных лекарств.

Персонализированная медицина - совокупность методов профилактики патологического состояния, диагностики и лечения в случае его возникновения, основанных на индивидуальных особенностях пациента.