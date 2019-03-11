Ученые отмечают мельчание нерестящихся на Камчатке лососей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты Камчатского научного института рыбной отрасли (КамчатНИРО) подвели итоги исследования рыб, нерестящихся в водоемах Камчатки. Уменьшение размеров отмечено для всех видов лососей во всех нерестовых реках и озерах, сообщили ТАСС в понедельник в КамчатНИРО.

"В минувшем году отмечалось снижение весовых показателей по всем видам лососей во всех нерестовых водоемах Камчатского края", - говорится в сообщении института.

Так, по данным ученых, в реке Озерной в 2018 году зафиксирована самая мелкая с 1945 года нерка со средней массой тела 2,11 кг. При этом средние многолетние показатели навеса для нерки составляют 2,5 кг, а рекордная средняя масса одной особи отмечалась в 1990 году - до 3 кг.

Регистрируется и значительное снижение размерно-массовых чавычи. "Если ранее в уловах на Камчатке нередко можно было встретить экземпляры чавычи массой 15 кг и более, то сейчас крупная чавыча воспроизводится только в реке Апука, а в остальных популяциях ее масса в среднем не превышает 6 кг", - отмечают в институте.

В качестве возможных причин мельчания лососей специалисты рассматривают недостаток кормовой базы в море в период "нагула" рыбы из-за высокой численности в последние годы горбуши и конкуренцию молоди на нерестилищах. "В случае с чавычей причиной может быть наличие конкурентных отношений между молодью чавычи и нерки в ранний пресноводный период. Снижение размерно-массовых характеристик производителей чавычи обусловлено и сокращением в подходах рыб старших возрастных групп, прежде всего самок", - пояснили в институте, добавив, что исследования будут продолжены.

В водоемах Камчатки нерестятся шесть видов диких тихоокеанских лососей: чавыча, нерка, горбуша, кижуч, кета и сима. Отнерестившиеся особи погибают и становятся кормовой базой для будущей молоди. После зимовки в реках и озерах появившиеся из икринок мальки перемещаются по рекам в океан и в зависимости от вида набирают там вес от двух до четырех лет. Затем лососи возвращаются в водоем, в котором они появились на свет, чтобы дать жизнь новым поколениям.