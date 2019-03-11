Редкий черный какаду может полностью исчезнуть на территории Австралии

СИДНЕЙ, 11 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Редкий черный какаду может исчезнуть из лесов Австралии в течение ближайших 10 лет, если не будут приняты срочные меры для защиты его среды обитания. Сегодня этих удивительных птиц еще можно встретить на острове Кейп-Йорк и в отдаленных уголках на севере штата Квинсленд, но их число, по данным исследователей из Австралийского национального университета (АНУ), быстро сокращается.

Профессор Роберт Хейнсон, эколог и исследователь дикой природы из АНУ, изучает черного какаду с 1990 года и считает эту птицу "самой красивой и яркой в птичьем мире". "Это великолепные большие попугаи, они очень древние, возможно их предки - родоначальники всех попугаев, но главное - они очень и очень красивы. Настоящие рок-звезды в мире попугаев. Черные какаду умеют делать барабанные палочки из веток и выстукивать ими мелодии для своих невест. Больше никто так не умеет, у них отличное чувство ритма", - рассказал профессор.

По данным эколога, популяция черного какаду на севере Квинсленда неуклонно сокращается из-за вырубки лесов и активного землепользования. "Уже через 10-15 лет мы можем потерять их совсем. Эти птицы очень застенчивы и даже редкое появление людей заставляет их сниматься с места и искать новый дом, а найти его им сложно, ведь они гнездятся в больших дуплах деревьев, а значит им подходят только старые леса", - поясняет профессор Хейнсон.

Сейчас самая большая стая попугаев обитает в Национальном парке Кутини-Пайяму, недалеко от Кернса, а общая численность черных какаду в Австралии составляет всего около трех тысяч птиц. "Сейчас черный какаду считается уязвимым видом, однако, с учетом стремительного уменьшения популяции, его срочно необходимо переквалифицировать в "находящийся под угрозой уничтожения" и немедленно начать мероприятия по восстановлению численности какаду", - говорит Хейнсон. В числе таких мер эколог называет остановку вырубки лесов и пересмотр порядка землепользования на территории обитания вида.

Черный какаду - птица семейства какаду, единственный представитель своего рода. Довольно крупный попугай с длиной тела до 80 см и весом до килограмма.