Ученые изучат влияние изменений климата Арктики на жизнь местного населения

ТОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Российские ученые проведут масштабные исследования климата Арктики, чтобы определить, как его изменения оказывают влияние на местных жителей. Эти данные помогут более эффективно выстраивать медицинскую и профилактическую работу с населением, сообщила в понедельник пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ).

По данным пресс-службы, исследование климатических изменений в Арктике ведут как российские, так и зарубежные центры. При этом почти нет исследований, посвященных влиянию изменений климата на местных жителей. В свою очередь, отметили в ТГУ, население жалуется, что климатические изменения, которые произошли за последние несколько лет, не самым лучшим способом сказываются на их жизни, в частности, кочевники отмечают, что из-за более теплых, но более снежных зим стали чаще теряться в тундре олени. Кроме того, местные жители и вахтовики, которые живут в Заполярье шесть-восемь месяцев, сообщают о негативном влиянии меняющегося климата на эмоциональное состояние.

"ТГУ, СПбГУ (Санкт-Петербургский госуниверситет), Северный (Арктический) федеральный университет и еще ряд ведущих научных центров РФ объединятся в консорциум для исследования изменений окружающей среды в Арктике и влияния этих трансформаций на жителей ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ). Инициативу сетевого проекта выдвинуло правительство региона. Полученные данные помогут более эффективно выстраивать медицинскую и профилактическую работу с населением", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС директор Центра международного сотрудничества ТГУ, представитель одного из членов консорциума Ольга Шадуйко, в настоящее время прошло только одно собрание консорциума - семинар, участники которого определили, каких результатов хотят достичь. Одним из результатов проекта должно стать создание IT-системы, способной автоматически анализировать информацию, собранную учеными, формировать отчеты по опросникам жителей ЯНАО, структурировать эти данные, исходя из того, какую задачу необходимо решать.

"Результатами работы, в том числе, должны стать системы наблюдения за природными процессами и анализа данных, которые можно превратить в готовый продукт для властей и для компаний, работающих в регионе. Им нужно научное обоснование - если предприятие включится в проект по сбору и обработке данных о состоянии экологической среды, это отразиться на прибыли предприятия и благополучии его сотрудников", - отметила она.