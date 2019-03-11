В Псковской области появится научно-технический центр по изучению полимеров

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Научно-технический центр по изучению полимерных материалов появится в Псковской области к 2023 году. Он будет создан крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино", компанией "Титан-Полимер", в сотрудничеств с Псковским государственным университетом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор ООО "Псковский завод "Титан-полимер" Герман Петрушко.

"Создание научно-технического центра [запланировано на] 2022-2023 годы, мы хотим создать центр изучения материалов на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ или термопластик - прим. ТАСС) и центр новых полимеров. Туда будет закуплено лабораторное исследовательское оборудование, там будет организована работа совместно с [Псковским государственным] университетом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к научно-исследовательской работе центра будут привлекаться студенты. "Студенты будут работать в лаборатории по научным направлениям, в любой момент они могут пользоваться лабораторией, разработки будут внедряться на предприятии, так как у нас есть возможность выпускать партии в ограниченном количестве. Это то, о чем мечтают многие научные работники - чтобы у них был доступ к производственному циклу. То есть можно создавать опытные образцы и тут же их исследовать, смотреть, где ошибка, делать работу над ошибками", - пояснил Петрушко.

Кроме того, добавил директор предприятия, псковский научный центр будет иметь статус "открытого доступа".

"Этот центр может быть общего пользования, то есть любой институт или научный центр, которому интересно что-то проверить, встретиться с коллегами, что-то запустить в опытную партию, - он будет иметь туда доступ, это учреждение открытого доступа. Он имеет очень серьезное будущее, и Виктор Керницкий (кандидат технических наук, эксперт в области полимеров, до 2017 года президент Ассоциации производителей полиэтилентерефталата - прим. ТАСС) приезжал, который также будет работать в этой лаборатории. Надеемся, он будет ее консультировать, создаст студенческую научную группу", - резюмировал директор "Титан-Полимер".

Ранее сообщалось о том, что "Титан-Полимер" намерен производить в "Моглино" полимерные пленки, объем инвестиций в производство - порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств - до 2 тыс. рабочих мест.