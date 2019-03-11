Ученые считают, что каждая сигарета во время беременности удваивает риск смерти ребенка

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Курение во время беременности значительно повышает риск внезапной детской смерти (ВДС). Это подтвердило исследование, проведенное специалистами ряда научных центров США, в том числе Детского исследовательского института (ДИИ) в Сиэтле, Американской легочной ассоциации, Американского колледжа акушеров и гинекологов, а также Медицинского факультета Калифорнийского университета в Беркли. Результаты их работы опубликованы в официальном журнале Американской академии педиатрии.

Ученые пришли к выводу, что от 23% до 34% случаев ВДС происходит из-за того, что женщины курят в период беременности. В связи с этим невролог ДИИ Татьяна Андерсон подчеркнула, что "каждая сигарета имеет значение и врачи просто обязаны информировать пациенток об опасности продолжения курения во время беременности".

Авторы исследования обратили также внимание, что курение будущей матери может привести к снижению веса младенца на 20%. Кроме того, оно значительно повышает риск возникновения у ее ребенка таких опасных заболеваний, как астма, дисфункция желудочно-кишечного тракта, ожирение.

Одной из причин ВДС ученые считают негативное воздействие серотонина, избыточно выделяемого организмом курящей женщины, на ствол головного мозга младенца. "Вероятно, угнетение центральной нервной системы новорожденного приводит к внезапной смерти," - сообщил профессор клинической медицины Калифорнийского университета Джон Ратленд.

По данным специалистов Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, проанализировавших динамику ВДС в стране, курение во время беременности продолжают 338 тыс. будущих матерей. Около 55% из них знают, что курение опасно для развития плода, но не хотят отказываться от привычки. Если бы они бросили курить, то это позволило бы ежегодно сохранять жизнь по крайней мере 800 младенцам.

Женщины, которые были готовы бросить курение ради здоровья и жизни ребенка, признают, что сделать это гораздо труднее, чем им казалось раньше, констатирует руководитель программы борьбы с курением "Младенец и Я" Лори Адамс. "С одной стороны, мы видим некоторое снижения числа курильщиц, но в тоже время количество злостных приверженцев табака, которых не удается убедить в необходимости отказа от сигарет ни с помощью терапии, ни методами внушения, не уменьшается," - отмечает Адамс.