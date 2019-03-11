Ученые планируют выявить причины детской смертности на Урале в начале XX века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) получили грант на исследование причин детской смертности в регионе в конце XIX - начале XX века. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"Коллектив ученых УрФУ получил грант Российского фонда фундаментальных исследований на проект "Пространственный анализ детской смертности на Урале в конце XIX - начале XX в: этно-религиозные и социально-экономические факторы", рассчитанный на три года. Исследование является продолжением работы сложившегося коллектива, изучающего религиозную и этнодемографическую динамику Евразии, результаты которой были опубликованы в нескольких международных научных журналах", - говорится в сообщении.

По словам профессора кафедры археологии и этнологии Уральского гуманитарного института УрФУ Елены Главацкой, уровень младенческой смертности является универсальным показателем благополучия общества. "Россия долгое время лидировала по коэффициенту младенческой смертности в Европе - числу детей, умерших до своего первого дня рождения, из каждой тысячи новорожденных", - приводятся в сообщении слова профессора.

Как уточняется в сообщении, особенностью проекта является работа на материалах номинативных источников, содержащих имена конкретных людей. "Если в зарубежных странах такие исследования проводятся на первичных материалах переписей, то в нашем случае это практически невозможно: листы учета уничтожались после того, как данные сводились в общие таблицы. Зато отлично сохранились метрические книги, причем по всей стране", - поясняется в тексте.