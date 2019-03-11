Ученые РФ создали наноматериал, который поможет восстанавливаться больным остеопорозом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" создали наноматериал, который позволил втрое увеличить скорость деления собственных клеток кости при восстановлении ее внутренней структуры. Благодаря открытию ученых в будущем пациенты смогут обходиться без пересадки костного мозга при таких заболеваниях, как остеопороз и остеомиелит, сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба НИТУ "МИСиС".

Остеопороз и остеомиелит вызывают необратимые дегенеративные изменения в костной структуре. В тяжелых стадиях пациенту требуется пересадка разрушенного костного мозга. При этом донорский материал должен обладать высокими показателями совместимости. В некоторых случаях даже близкое родство пациента с донором не дает гарантий того, что материал подойдет для трансплантации.

"Особое биоактивное покрытие материала помогло в три раза увеличить скорость деления собственных клеток кости. В перспективе его использование позволит отказаться от пересадки костного мозга - пациентам с такими заболеваниями, как остеопороз и остеомиелит, больше не потребуется ожидать подходящих донорских тканей", - пояснили в пресс-службе.

Ученые НИТУ "МИСиС" под руководством научного сотрудника лаборатории "Неорганические наноматериалы" Антона Манахова создали материал, который восстанавливает внутреннюю структуру кости и избавляет от необходимости пересадки. В его основе - нановолокна поликапролактона, который является биосовместимым саморассасывающимся материалом. В ходе предыдущих экспериментов исследователи создали на его основе ранозаживляющие повязки, не требующие замены.

Для активации роста клеток организма на поверхности материала ученые повысили его гидрофильность, осаждая на него тонкий слой биоактивной пленки, состоящей из титана, кальция, фосфора, углерода, кислорода и азота (TiCaPCON). При этом структура нановолокон, идентичная поверхности клетки, была сохранена.

"Данные пленки при погружении в особую солевую среду, по химическому составу идентичную плазме крови человека, способны формировать на своей поверхности слой из кальция и фосфора, который в естественных условиях составляет основную часть кости. Благодаря химическому родству и структуре нановолокон, на этом слое начинает быстро нарастать новая костная ткань. Самое главное - нановолокна поликапролактона самостоятельно рассасываются спустя какое-то время, выполнив свои функции, в кости остается только новая "родная" ткань", - уточнили в пресс-службе, отметив, что статья о научной работе опубликована в журнале Applied Surface Science.