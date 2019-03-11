Химики из Петербурга предложили новые композитные материалы для крепежа в судостроении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Научные сотрудники Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) создали новый композитный материал для крепежа, предназначенного для нужд судостроения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор ИВС РАН Сергей Люлин.

"Мы предлагаем заменить используемый сейчас в судостроении металлический крепеж на крепеж из более легких композиционных материалов. Мы создали состав из полимеров, наполненных базальтовым волокном. Крепеж из такого материала в пять раз легче металлического и значительно дешевле - металлическая шпилька из специальных сортов стали стоит около 500 рублей, наша - меньше 200 рублей", - рассказал Люлин.

По его словам, еще одним важным преимуществом данного крепежа станет отсутствие коррозии при постоянном воздействии влаги. При этом механические свойства будут не хуже, чем у металлических аналогов. От зарубежных материалов предложенный отечественными химиками композит отличается использованием минеральных волокон вместо углеродных. Это удешевляет производство, не влияя на прочность крепежа.

В настоящий момент первые образцы такого крепежа уже произведены. Пока ученые сравнивают характеристики отечественного и зарубежного полимерного сырья для массового производства. "Предварительные исследования показывают, что наш полимер существенно лучше по характеристикам, но немного дороже западных аналогов - однако надо понять, что получится при массовом производстве", - добавил Люлин.

Он отметил, что новые разработки призваны сделать "отечественное судостроение стало бы еще более современным".