Ирландские ученые изобрели лекарство против заражения крови

ДУБЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Ученые из дублинского Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI) изобрели лекарство, способное блокировать процесс распространения инфекции при заражении крови. Об этом сообщила газета Irish Independent.

Ежегодно от заражения крови в Ирландии умирает 3 тыс. жителей - больше, чем от сердечных приступов или рака легких, информирует издание. Вероятность избежать летального исхода составляет 50%.

"Сепсис сложно диагностировать на ранних стадиях, когда симптомы практически не заметны. Поэтому лечение - с помощью антибиотиков и переливания крови - часто уже не способно предотвратить обширного заражения органов", - пояснил изданию изобретатель препарата Innovosep профессор Стив Керриган. По его словам, первые доклинические тесты лекарства продемонстрировали возможность блокирования распространения инфекции как на начальных, так и на продвинутых стадиях сепсиса. Активное вещество препарата воздействует на эндотелий - однослойный пласт плоских клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, которые являются первым барьером на пути распространения бактерии-возбудителя.

"Мы надеемся, что наше изобретение станет эффективной альтернативой имеющейся терапии, основанной на антибиотиках", - сказал Керриган. В последние годы врачи указывают на все более распространенный феномен устойчивости болезнетворных бактерий к антибиотикам, что является следствием широкого использования этого вида лекарств как в медицине, так и в животноводстве. Это объясняет особую актуальность иных эффективных способов лечения инфекций, отмечает газета.