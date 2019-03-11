Академики России и США подпишут в Вашингтоне новое соглашение о научном сотрудничестве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководители Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и Национальной академии наук США Марша Макнатт подпишут 12 марта в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе РАН.

"В рамках соглашения ученые двух стран будут работать над совместными масштабными проектами, обмениваться научными публикациями и материалами, встречаться на заседаниях рабочих групп, проводить семинары и конференции", - сказал представитель РАН.

Как ранее заявлял Сергеев, в последний раз соглашение обновлялось в 2013 году. Документ планировалось подписать во время визита главы РАН в Вашингтон в декабре 2018 года, однако поездка не состоялась.

Направления сотрудничества

Среди основных тем, которые планируют обсудить участники встреч в Вашингтоне, по словам вице-президента РАН Юрия Балеги, - перспективы сотрудничества в освоении космоса, в том числе совместные работы по изучению Венеры и Луны и широкое взаимодействие в сфере медицины и атомной отрасли.

"Также наши американские коллеги включили в программу вопросы, связанные с контролем над вооружением, обращением с ядерными отходами и борьбой с терроризмом. Эти темы мы будем пока только предварительно обсуждать. Представлять эту часть нашей работы будет директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский", - сказал он ТАСС.

По словам вице-президента РАН, также пройдут консультации по теме лечения болезней мозга, российскую сторону на них представит, в том числе директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, академик РАН Александр Потапов.

Кроме того, делегация РФ посетит обсерваторию LIGO и Паломарскую обсерваторию, "чтобы познакомиться и подготовить совместные договоры по сотрудничеству в области изучения гравитационных волн и астрофизики", добавил Балега.

13 марта запланированы встречи с представителями Национальных институтов здоровья США, с коллегами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и послом России в США Анатолием Антоновым.