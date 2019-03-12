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Ученые: люди получают больше удовольствия от общения с людьми, чем с роботами

При общении с живым собеседником активизируются участки мозга, ответственные за воспоминания и социальную мотивацию

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Роботы и компьютерные алгоритмы развиваются с большой скоростью, но им пока не под силу доставлять такое же удовольствие от общения, как с живым человеком. По крайней мере, когда собеседник понимает, кто перед ним. К такому выводу пришли специалисты Национального центра научных исследований Франции и Университета Экс-Марсель.

"Впервые [ученые] зафиксировали при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозговую активность участников эксперимента, которые вели диалог с живым собеседником или роботом", - говорится в сообщении CNRS.

Группа из 21 человека должна была несколько раз по минуте общаться с роботом. Участникам показывали фотографии фигурно обрезанных фруктов, напоминающих маски супергероев. После этого их просили поделиться мнением, насколько хорошо снимки подходят для рекламной кампании.

При общении с живым собеседником разговор велся в свободной форме, а в беседе с роботом ученые заметили определенные ограничения.

"Результаты взаимодействия с человеком показали рост активности в участках мозга, ответственных за воспоминания и социальную мотивацию", - говорится в заключении научной статьи, посвященной данному эксперименту. CNRS подчеркивает, что при общении с человеком были задействованы так называемые "центры вознаграждения за социальную активность". Исследователи отмечают, что подобного эффекта не удалось добиться при общении участников опыта с роботом: в этом случае больше были задействованы зрительные центры.

Полная версия статьи опубликована в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society of London. В ней дается подробное описание отделов мозга, задействованных в ходе диалога. Кроме того, приводятся изображения функциональной МРТ, где красным и синим цветом выделены перечисленные зоны. Авторы статьи считают, что она может послужить основой для новых исследований в области "социальной нейронауки", направленных на "выявление особенностей человеческого социального сознания" и "улучшение навыков роботов по взаимодействию с людьми".

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