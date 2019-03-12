Эксперт: "Трансарктика-2019" станет самым масштабным исследованием за последние 30 лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Научная экспедиция "Трансарктика-2019", в которой в этом году будут участвовать четыре научных судна, будет первым столь масштабным исследованием Арктики за последние 30 лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал и. о. директора Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института (ДВНИГМИ) Александр Дунаев.

Экспедиция будет состоять из четырех этапов и завершится осенью 2019 года. Ученые будут проводить комплексные исследования морей российской части Арктики. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

"Радует, что возрождается государственный мониторинг, в том числе и дальневосточных морей. Это важная часть работы по отслеживанию состояния морской и воздушной среды в этом регионе. Последние исследования такого масштаба были еще конце в 80-х годов прошлого века. Потом тоже проводились исследования, во всяком случае, нашим институтом, но очень локально по одному морю за раз", - сказал Дунаев.

По его словам, исследование позволит понять, как дрейфуют льды в Северном ледовитом океане, делать более точные прогнозы по их таянию, дополнить возможности по прогнозированию изменений ледовитости океана. Кроме того, в ходе экспедиции будет собран большой массив, гидрофизических, гидрохимических, метеорологических и геологических данных, используемых самыми разными специалистами.

В рамках "Трансарктики-2019" в рейсе из Владивостока через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова команды научно-экспедиционных судов "Михаил Сомов" и "Профессор Мультановский" проведут мониторинг природной среды окраинных арктических морей, а научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" во время экспедиции предусматривается вморозить во льды. Кроме того, будет организован "плавучий университет" на борту учебно- исследовательского судна "Профессор Молчанов".