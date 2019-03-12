Японские ученые продвинулись в попытках возродить шерстистого мамонта

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Группа японских ученых приблизилась к возрождению шерстистого мамонта. Эти громадные животные, как сообщает газета The Daily Telegraph, вымерли в четвертичном периоде (современный период геологической истории Земли, начался около 2 млн лет назад).

Специалисты из университета Киндай в Осаке извлекли костный мозг и мышечную ткань из останков мамонта по имени Юка, пролежавших в сибирской вечной мерзлоте более 28 тыс. лет. Затем они поместили клеточные ядра, выделенные из мышечной ткани мамонта, в яйцеклетки мышей. Результаты показали, что это привело к появлению признаков биологической активности, которая включала процессы, предшествующие делению клеток.

"Мы хотим продвинуться настолько, чтобы добиться начала клеточного деления", - отметил один из авторов исследования Кэй Миямото. По его словам, данные эксперимента ознаменовали "значительный шаг к воскрешению мамонтов из мертвых". Издание указывает, что команда японских ученых сотрудничает с коллегами из России, которые предпринимают попытки клонирования вымершего шерстистого мамонта с помощью метода, известного как перенос ядер соматических клеток.

"Наша работа представляет собой платформу для оценки биологической активности клеточных ядер исчезнувших видов животных, - говорится в исследовании. - Древние виды несут бесценную информацию о генетических основах адаптивной эволюции и факторах, связанных с вымиранием".

Ранее сообщалось, что скелет гигантского шерстистого мамонта, который был найден около 10 лет назад в сибирской вечной мерзлоте, продан на торгах аукционного дома Aguttes во Франции за €548 тыс. Его высота достигает 3,4 м, длина - 5,3 м. Эксперты подчеркивают, что скелет находится в отличном состоянии, в нем присутствует 80% костей. Довольно часто подобные экспонаты продаются в сильно дополненном и восстановленном виде, причем зачастую торговцы обманывают покупателей, заменяя недостающие кости костями современных слонов.

Шерстистый мамонт (лат. Mammuthus primigenius) считается близким родственником современных слонов. Этот класс млекопитающих появился от 300 до 200 тыс. лет назад в Сибири, откуда распространился в Европу и Северную Америку. Их характерная особенность заключалась в наличии густой шерсти, длина которой менялась в течение года, позволяя животным подстраиваться под температурные условия окружающей среды. Рост взрослых самцов достигал 2,8 - 4 м, вес составлял 6 - 8 тонн. Последний представитель данного вида исчез с лица Земли около 4 тыс. лет назад.