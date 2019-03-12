Австралийские ученые пытаются получить биотопливо из сахарного тростника

СИДНЕЙ, 12 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Австралийские ученые считают, что сахар может стать источником экологически чистого топлива и биоразлагемого пластика. В лаборатории университета штата Квинсленд уже проведены первые эксперименты по редактированию генов сахарного тростника, что позволит найти новое применение растению и снизить нагрузку на экосистему планеты.

Ученые отмечают, что падающий спрос на сахар - хорошее время, чтобы "найти в нем новый источник зеленой энергии и защитить промышленность стоимостью $2 млрд". "Сахарный тростник - крупное культурное растение, геном которого, как мы ожидаем, будет полностью декодирован к 2020 году, - поясняет профессор Роберт Генри, директор общества агрокультуры и инноваций в области пищевой промышленности штата Квинсленд. - После этого мы сможем смело рассматривать его в качестве источника биотоплива и биоразлагаемого пластика, а также полноценной альтернативы нефти в производстве множества предметов: от косметики до автомобильных деталей".

По информации ученого, в сахарном тростнике заложен огромный потенциал и именно изучение ДНК растения и его генная модификация станет важным шагом в поиске возобновляемого, экологически чистого источника энергии. "После модификации генома тростника мы сможем получать из этой культуры биотопливо, а также волокно для изготовления биоразлагаемого пластика", - убежден профессор Генри.

"Ежегодно в Австралии собирают около 35 млн тонн сахарного тростника. Это приносит нашей экономике около $2 млрд и дает работу 40 тыс. человек, но сегодня индустрия борется за рентабельность: спрос на сахар и его цена падают, а затраты растут. Это означает, что многие производители заинтересованы в альтернативном использовании своего тростника", - рассказал Даррен Рэйкманн, старший научный сотрудник университета Квинсленда, разрабатывающий альтернативные производственные линии для обработки сахарного тростника.

По словам Рэйкманна, пилотная линия производства топлива из тростника уже спроектирована и готова к приему первого сырья. Но для перевода даже части существующего производства (всей его линии - от выращивания генномодифицированных растений до получения топлива) на новые рельсы потребуется около десяти лет и масштабные инвестиции, которые, впрочем, быстро окупятся. "В долгосрочной перспективе производство топлива из сахарного тростника будет иметь двойную выгоду и от продажи чистого, зеленого топлива, безопасного для окружающей среды, и от создания новых рабочих мест в экономически слабых регионах", - сказал он.