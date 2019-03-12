Виртуальный сотрудник мэрии Иннополиса начал принимать голосовые запросы жителей

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Жители города Иннополис (Татарстан) получили возможность направлять виртуальному сотрудники мэрии голосовые обращения. Об этом сообщила пресс-служба минсвязи Татарстана.

"Виртуальный сотрудник мэрии Иннополиса - Telegram-бот Инна (@InnaHelpBot) научился обрабатывать голосовые запросы. Теперь обратиться к Инне за помощью можно, просто набрав голосовое сообщение в мессенджере - текстовый ответ на него поступит как обычно - за пару секунд. При создании виртуальной помощницы использовались качества, присущие другим сотрудникам консьерж-сервиса - дружелюбие, отзывчивость, вежливость. У нее свой характер: она умеет выражать различные эмоции и с юмором отвечать на некоторые нестандартные вопросы жителей (о смысле жизни, на приглашения пойти на свидание и др.)", - информирует ведомство.

По данным мэрии Иннополиса, возможность распознавания голоса появилась у бота благодаря внедрению сервиса Yandex SpeechKit, который автоматически перерабатывает звук в текст. Затем вопрос жителя города в виде текста направляется Инне, а она подбирает из базы необходимый ответ.

Роботизированный консьерж-сервис Иннополиса "Инна" был разработан в 2017 году выпускниками Университета Иннополис - командой Anybots. Таким образом Иннополис стал первым и единственным в России городом с консьерж-сервисом, в котором ещё и трудится робот.

Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, его строительство началось в 2012 году, а в 2015 году он был открыт. В 2012 году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.