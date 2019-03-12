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Арктика сегодня

Ученые трех стран обсудят в Мурманской области влияние космических излучений на Арктику

Всего в семинаре, который продлится до конца недели, принимают участие более 120 ученых

МУРМАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Представители около 20 научных организаций России, а также ученые из Китая и Финляндии принимают участие в 42-м международном семинаре "Физика авроральных явлений" в Полярном геофизическом институте (Апатиты, Мурманская область). Как рассказал ТАСС директор института, доктор физико-математических наук Борис Козелов, всего в семинаре, который продлится до конца недели, принимают участие более 120 ученых.

"Представлены исследования, которые затрагивают не только сами полярные сияния, солнечный ветер и магнитные бури, но практически все сферы жизни и деятельности в полярных областях", - сказал он.

Российские участники семинара приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Иркутска, Якутска, Мурманска. Это ученые, занимающиеся исследованиями в области физики магнитосферы, ионосферы, солнечно-земных связей.

Как пояснил Козелов, процессы в околоземном космическом пространстве оказывают существенное влияние на деятельность в Арктике, в частности на работоспособность спутниковых и наземных систем радиосвязи и навигации, безопасность авиаперелетов, систем энергообеспечения и коммуникации. Кроме того, эти фундаментальные исследования необходимы для изучения и освоения космоса.

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ФинляндияРоссияКитайАрктика сегодня
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