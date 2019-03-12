РАН и Нацакадемия наук США подписали соглашение о сотрудничестве

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Руководители РАН и Национальной академии наук США Александр Сергеев и Марша Макнатт подписали во вторник в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований. Об этом они сообщили в беседе с журналистами в Национальной академии наук в американской столице.

"Сегодня очень важное событие во взаимоотношениях между академиями наук Соединенных Штатов и России, и я думаю вообще между нашими странами, потому что мы подписали соглашение о сотрудничестве и подписали его в год 60-летия первого соглашения, которое было оформлено в 1959 году", - сказал Сергеев.