Ученые из РФ и США обсудили в Вашингтоне перспективы совместных проектов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Представители Российской академии наук (РАН) и Национальной академии наук (НАН) США обсудили ряд проектов в области изучения космоса, климата и экологии Земли, а также в сфере обеспечения ядерной и биологической безопасности. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС по телефону президент РАН Александр Сергеев, возглавляющий российскую делегацию, которая находится в Соединенных Штатах.

"Мы сегодня обсудили с коллегами из НАН США проекты, которыми мы планируем наполнить подписанное сегодня же соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований. Нам удалось совместно определиться с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области изучения космоса, а также изучения влияния климата Земли на экономику и социальные вопросы", - сказал Сергеев.

"В частности, мы говорили об исследовании Арктического региона, о том, как процессы освоения Арктики сказываются на состоянии ледяного покрова и в целом на природе региона, на рыболовстве и перевозке грузов. Также большое внимание в ходе наших встреч было уделено вопросам создания искусственного нейроморфного интеллекта и обеспечения ядерной и биологической безопасности на планете", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что были рассмотрены проекты и в области социального развития России и США. "Наши страны многоконфессиональны и многонациональны, поэтому мы не могли обойти стороной вопросы устойчивого развития и в частности, миграции. В итоге мы решили посвятить этим темам несколько совместных проектов", - уточнил президент РАН.

По его словам, на среду, 13 марта, запланированы встречи с представителями Национальных институтов здоровья США, с коллегами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и послом России в США Анатолием Антоновым.

