Глава РАН сообщил, что не испытывал никакого политического давления во время поездки в США

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во вторник сообщил, что не испытывал никакого политического давления во время поездки в США, в ходе которой он подписал соглашение о сотрудничестве с главой американской Национальной академии наук.

Журналисты задали ему вопрос о том, почувствовал ли он какое-либо политическое давление. "Никакого давления. Я точно могу сказать, что со стороны России есть полное благоприятствование нашему сотрудничеству - и со стороны правительства, и со стороны администрации президента", - подчеркнул Сергеев.

По его словам, представители академий двух стран обсуждали вопросы, связанные с исследованиями мозга, развитием искусственного интеллекта, проблемами социальных наук. "У нас есть общие проблемы, которые наука должна понять, как решать. Мы очень крупные, многонациональные, многоконфессиональные страны, и каким образом обеспечить устойчивое развитие наших стран в данных условиях - это действительно серьезная проблема", - пояснил глава РАН.

Он отметил, что у США и России "в целом есть очень много совместных идей для продвижения вперед". "Мы приложим все наши усилия, чтобы в самое ближайшее время наполнить это новое соглашение конкретными проектами", - заключил Сергеев.

Президент Национальной академии наук США Марша Макнатт назвала "по-настоящему замечательным" тот факт, что академии двух стран "продолжают эту давнюю традицию <...> сотрудничества во многих областях науки, техники и медицины". "Я хотела бы отметить, что наше соглашение пережило Карибский кризис, пережило Берлинскую стену, пережило высказывание [первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Никиты] Хрущева: "мы вас похороним". Я думаю, что наше соглашение более крепкое, чем все эти политические невзгоды", - заключила она.

Нынешняя договоренность касается проведения научных, инженерных и медицинских исследований. Она заключена на очередной пятилетний срок. Впервые это соглашение было подписано 60 лет назад.