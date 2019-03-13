В Microsoft считают создание квантового компьютера одним из самых перспективных проектов

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Создание квантового компьютера является одним из наиболее перспективных направлений работы компании Microsoft. Об этом заявил во вторник исполнительный вице-президент корпорации Джейсон Зэндер во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Если говорить о самых передовых вещах, то мы ведем разработку квантовых компьютеров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие технологии будущего считает наиболее многообещающими. Как он подчеркнул, технологии в этой сфере, которые разрабатывает компания, "имеют невероятный потенциал".

По словам Зэндера, выступление которого транслировали на сайте CERAWeek, квантовые компьютеры позволят в перспективе "за две минуты выполнять алгоритмы", на которые обычной вычислительной технике "потребуются тысячи лет" и колоссальные затраты энергии. Как подчеркнул Зэндер, одним из требований для работы квантовых компьютеров является крайне низкая температура. "В глубоком космосе для квантовых компьютеров слишком тепло", - сказал он.

Квантовый компьютер - одна из самых обсуждаемых тем в науке и технологии за последние годы, это гипотетическое устройство на стыке информационных технологий и квантовой физики. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в так называемом состоянии суперпозиции, то есть быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет выполнять операции над большим количеством чисел одновременно, значительно ускорить вычисления, решать задачи, которые требуют астрономически большого времени даже на современных суперкомпьютерах.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).