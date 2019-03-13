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СМИ: в Китае обнаружили следы человеческой деятельности возрастом до 38 тыс. лет

Раскопки проводились около деревни Янькун в северо-западной части провинции Гуйчжоу, сообщает агентство "Синьхуа"

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили на юге страны в провинции Гуйчжоу следы деятельности древнего человека, возраст которых оценивается от 4 тыс. до 38 тыс. лет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, раскопки вблизи деревни Янькун в северо-западной части провинции проводились сотрудниками института культурных реликвий и археологии провинции Гуйчжоу совместно с представителями института культурных реликвий и археологии города Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай) с 2017 года.

В ходе археологических работ ученым удалось обнаружить осколки керамики, выполненные из камня и рога орудия труда, а также кости животных. По словам исследователей, найденные фрагменты свидетельствуют о том, что проживавшие в этом месте древние люди ловили рыбу, охотились, а также занимались собирательством.

В ходе раскопок ученые также обнаружили две гробницы. Отмечается, что это самое раннее захоронение на территории современной Гуйчжоу.

По словам ученых, результаты их работы внесут особый вклад в понимание уклада жизни древних людей, их способности адаптироваться к климатическим условиям, а также сыграют важную роль в изучении развития доисторической культуры в этом регионе.

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