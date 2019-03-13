Изучать арктические моря на судне "Профессор Мультановский" отправятся до 36 ученых

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Научное судно "Профессор Мультановский", которое будет участвовать в экспедиции "Трансарктика - 2019", примет на борт до 36 ученых российских профильных институтов. Об этом в интервью ТАСС рассказал и. о. директора Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института Александр Дунаев.

Экспедиция "Трансарктика - 2019" будет состоять из четырех этапов, старт одного из которых намечен на 10-15 июля, и завершится осенью 2019 года. Ученые будут проводить комплексные исследования морей российской части Арктики. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

"Профессор Мультановский" - это судно усиленного ледового класса в хорошем состоянии, и у него есть пассажирский класс, что позволяет брать на борт людей, не имеющих документов моряка. Всего по количеству спасательных средств судно может взять 80 человек. Мы планируем взять на борт до 31 человека как экипаж судна и до 36 человек научного состава", - рассказал Дунаев.

По его словам, планируется, что кроме сотрудников Дальневосточного гидрометеорологического института на "Профессоре Мультановском" в поездку отправятся ученые ДВО РАН, представители Федерального агентства по недропользованию, Российского гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург), Росатома, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург), Приморского управления гидрометеослужбы. Как отметил собеседник агентства, на судне будут созданы достаточно комфортные условия и для проживания и работы большого числа специалистов.