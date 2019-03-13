Ученые создали уникальную технологию производства микролазеров для фотонных компьютеров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из России, США и Австралии разработали малозатратный и эффективный метод создания перовскитных микролазеров - источников интенсивного светового излучения для оптических микрочипов, которые будут применятся в новейших фотонных компьютерах. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ДВФУ.

"Используя ультракороткие лазерные импульсы, ученые напечатали оптические микродисковые лазеры в тонких перовскитных плёнках на стеклянной подложке. Полученные перовскитные лазеры могут применяться в компьютерах будущего и шире - обеспечивать работу фотонных схем в устройствах сверхбыстрой обработки информации", - рассказали в университете.

Особенностью фотонных компьютеров является то, что они будут работать не на базе электроники, а на базе фотонов, что должно обеспечить значительно большее быстродействие по сравнению с обычными устройствами - примерно в 10 млн раз.

Перовскит - природный минерал, титанат кальция. Перовскитные микролазеры имеют высокий уровень производительности, работают при комнатной температуре и дешевы в производстве, однако до этого времени эффективных и доступных методов их производства не существовало. К примеру, химический синтез не давал гарантий получения структур одинакового размера с контролируемыми характеристиками. Новый подход снимает эти ограничения и может быть внедрен в производство в ближайшее время, пояснили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Разработанная нами оригинальная технология лазерной печати позволяет быстро, малозатратно и с высокой степенью контроля производить микродиски разных диаметров практически в конвейерном режиме. Важно что, оптимизация геометрии микродисков, изготовленных методом лазерной печати, позволила впервые получить перовскитный микролазер, стабильно работающий в одномодовом - на одной длине волны - режиме генерации. Это делает их перспективными для создания фотонных и оптоэлектронных наноприборов, микросенсоров", - цитирует пресс-служба научного сотрудника центра НТИ ДВФУ по виртуальной и дополненной реальности Алексея Жижченко.

Специалисты ДВФУ проводили исследования совместно с коллегами из Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия), учеными Техасского университета Далласа (США) и Австралийского национального университета. Статья о научной работе опубликована в журнале ACS Nano.