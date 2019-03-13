Китай спустил на воду первое собственное судно для полярных экспедиций

ШАНХАЙ, 13 марта. /ТАСС/. Первое китайское судно для полярных экспедиций было спущено на воду в городе Хаймэнь восточной провинции Цзянсу. Как сообщило агентство Синьхуа, его строительство было начато в марте 2018 года на верфях судостроительной компании China Merchants Group.

По словам ее генерального директора Ху Сяньфу, к июлю этого года будут завершены работы по установке, настройке и тестированию необходимого оборудования, а на сентябрь запланирована передача судна заказчику - компании Sunstone Ships. Длина судна с водоизмещением 7,4 тыс. тонн составляет 104,4 м, а ширина - 18,4 м, максимальная скорость хода - 15,5 узла. На борт оно способно брать до 255 человек.

По информации агентства, компания Sunstone Ships, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков научно-экспедиционных судов, в общей сложности заказала у China Merchants Group 10 таких транспортных средств.

Китай в настоящее время активно развивает круизное судостроение и намерен в ближайшие годы занять лидирующие позиции на этом направлении. В 2019 году на верфи в Шанхае должно начаться строительство первого китайского круизного лайнера. Сдача его в эксплуатацию намечена на сентябрь 2023 года. Параметры будущего судна: 323,6 м в длину, 37,2 м в ширину и 72,2 м - в высоту. На лайнере с водоизмещением 135,5 тыс. тонн разместятся свыше 2 тыс. кают. Среди них 34 номера люкс, 287 комнат с видом на море и 969 номеров с балконами. Судно спроектировано для перевозки свыше 5,2 тыс. пассажиров.

Согласно прогнозу Международной ассоциации круизных линий, к 2025 году число китайцев, ежегодно отправляющихся в морские путешествия, возрастет с 2,5 млн до 8-10 млн человек.