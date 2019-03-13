Эксперт: исследование ученых из России и Японии открывает перспективы возрождения мамонта

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Результаты исследований группы российских и японских ученых, связанных с успешной активизацией белков шерстистого мамонта, открывает перспективы к возрождению этого животного. Такое мнение высказал ТАСС в среду руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов, который принимал участие в совместной с японскими учеными научной работе.

Результаты данных исследований были опубликованы в журнале Nature 11 марта: из мышечных клеток мамонтенка Юки, найденной на севере Якутии, извлекли генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетки мышей. Некоторые из них показали "признаки биологической активности".

"Впервые удалось выяснить, что некоторые белки могут функционировать после нескольких десятков тысяч лет. Удалось активизировать ядерные белки, которые отвечают за деление ДНК. Это открывает новые перспективы в изучении и возможном возрождении древних животных, позволит лучше узнать и "оживлять" больше белков и, возможно, участков ДНК", - рассказал Протопопов.

Он добавил, что Академия наук Якутии планирует продолжить совместные научные исследования с японскими коллегами. "Речь не идет о клонировании мамонта. Ведь клонирование мамонта в классическом понимании представляется невозможным", - уточнил собеседник.

Протопопов также рассказал, что туша самки молодого мамонта Юки была найдена в 2010 году членами родовой общины "Юкагир" на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. "Туша мамонта находится у нас, в Академии наук. Это очень интересный объект, с этой находкой связано много научных открытий", - добавил он, отметив, что это единственный в мире случай обнаружения туши мамонта с хорошо сохранившимся головным мозгом. Кроме того, на хоботе Юки нашли расширение, благодаря которому мамонты зимой восполняли запасы воды, поедая снег.

Шерстистый мамонт (лат. Mammuthus primigenius) считается близким родственником современных слонов. Этот класс млекопитающих появился от 300 до 200 тыс. лет назад в Сибири, откуда распространился в Европу и Северную Америку. Их характерная особенность заключалась в наличии густой шерсти, длина которой менялась в течение года, позволяя животным подстраиваться под температурные условия окружающей среды. Рост взрослых самцов достигал 2,8 - 4 м, вес составлял 6 - 8 тонн. Последний представитель данного вида исчез с лица Земли около 4 тыс. лет назад.