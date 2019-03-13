Ученые рассказали, как сосудистые заболевания влияют на мозг

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Ученые из Эдинбургского университета (ЭУ) в Великобритании на основе проведенного широкомасштабного исследования пришли к выводу о значительном отрицательном влиянии на структуры головного мозга человека различных заболеваний, в результате которых поражаются сосуды всего организма. Результаты исследования были опубликованы в специализированном медицинском издании "Европейский журнал по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний" (European Heart Journal) Европейской ассоциации кардиологов.

К таким последствиям ведут сахарный диабет, гипертония, ожирение, нарушение ритма сердечной деятельности, а также вредные привычки - алкоголь, курение. Характерно, что большинство болезней на первых порах протекали без серьезных клинических симптомов, отмечают исследователи.

Специалисты Центра когнитивного старения и когнитивной эпидемиологии ЭУ под руководством профессора Симона Кокса, одного из руководителей Центра, впервые провели масштабное сканирование с помощью магнитно-резонансной томографии головного мозга 9772 подопечным обоих полов в возрасте от 44 до 79 лет. Пациенты находились на медицинском учете с целью выявления скрытой патологии структур головного мозга.

"Мы сравнили изменения, выявленные при сканировании головного мозга больных с потенциальным риском поражения сосудов, при диабете, гипертонии, тахикардии, высоком уровне холестерина в крови, ожирении, патологическом индексе соотношения пропорций талии и бедра, а также выявляли наличие у людей вредных привычек", - констатировал Кокс. Ученый отметил, что у обследованного контингента лиц с выраженной сосудистой патологией масса серого вещества мозга была на 3% меньше, чем у пациентов с незначительными изменениями сосудов. Кроме того, серое вещество было поражено в 1,5 раза больше, чем белое, обратил внимание исследователь.

"Главное, на что следует обратить внимание, - это то, что при своевременном и полноценном лечении перечисленных болезней, особенно на ранних стадиях, а также при отказе от вредных привычек и ведении здорового образа (ЗОЖ) велики шансы избежать деструктивного поражения тканей головного мозга", - уверен Кокс.

Самое простое - вести ЗОЖ, отмечает ученый. Это проще, чем изменить генетический код, "прописанный" человеку природой. Но профилактика сосудистых заболеваний, стремление к отказу от вредных привычек во многом будет способствовать предотвращению раннего "когнитивноого старения мозга" и даст существенное преимущество человеку, стремящемуся к долголетию, уверен специалист.