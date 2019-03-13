Мощность лазерной установки в Румынии достигла десятой части энергии Солнца

БУХАРЕСТ, 13 марта. /ТАСС/. Мощность лазерной установки в научно-исследовательском центре при Институте ядерной физики и инженерии имени Хории Хулубея (IFIN-HH) в пригороде румынской столицы Мэгуреле в ходе последних испытаний достигла 10 петаватт. Об этом руководители проекта сообщили в среду в ходе церемонии, организованной по этому случаю в Мэгуреле.

"Это большой день для нас, - приводит агентство Аджерпрес слова генерального директора института, руководителя проекта, академика Николае Замфира. - Мы сообщаем результаты тестов мощности лазерной установки ELI-NP в Мэгуреле. Могу сказать, что достигнута мощность, о которой мы могли только мечтать - 10,88 петаватт. Это - 10 миллионов миллиардов ватт. Десятая часть энергии Солнца, сконцентрированная в одном световом луче. Этот большой научный успех достигнут впервые в мире".

"У нас есть все причины гордиться тем, что румынские ученые наряду со специалистами международного значения сумели построить самый мощный лазер в мире, - отмечается в послании премьер-министра страны Виорики Дэнчилэ. - Польза от реализации проекта огромна. Специалисты сделали гигантский шаг в поисках практических ответов в таких важных областях, как замена дорогостоящих технологий в области энергетики или исследование революционных методов в области медицины".

Как сообщил академик Замфир, теперь последует этап интенсивных исследований, в ходе которых будут проверены модели возможных применений мощного лазера - например, в области терапии рака, магнитно-резонансной томографии высокого разрешения, производства радиоактивных изотопов для диагностики и лечения различных заболеваний.

Сборка лазерной установки в Мэгуреле началась в сентябре 2016 года и находится в завершающей стадии. Это - крупный европейский проект Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP). Его общая стоимость - 356,2 миллиона евро, из которых 311 миллионов евро составляют европейские фонды.