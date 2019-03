Аспирантура Сколтеха Life Sciences получила аккредитацию во Франции

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) получил во Франции международную аккредитацию своей программы Life Sciences. Об этом сообщила в среду пресс-служба Сколтеха.

Комиссия по аккредитации HCERES (High Council for the Evaluation of Research and Higher Education) приняла решение об аккредитации PhD-программы Life Sciences Сколтеха в соответствии со стандартами ESG (European Standards and Guidelines) сроком на пять лет без дополнительных условий. HCERES является высшей аккредитационной комиссией во Франции, она работает с университетами в Европе и за ее пределами. Ранее аккредитацию HCERES получали программы Технологического института Коста-Рики, бакалавриат юридических наук Университета короля Сауда в Эр-Рияде и Катарского университета, ряд программ университетов Париж-Сорбонна и Париж-Дидро, Ливанского, Каирского и многих других вузов мира.

"Аккредитация означает, что аспирантура Skoltech Life Sciences признана во всем мире. Это связано с тем, что его структура, управление и качество научных исследований и образования студентов соответствуют самым высоким международным стандартам", - приводит пресс-служба слова представителя Центра наук о жизни Сколтеха, профессор Константин Северинов.

Аккредитации предшествовал визит специальной делегации HCERES в Сколтех осенью 2018 года. В течение трех дней представители высшей аккредитационной комиссии проводили встречи с преподавателями и студентами Центра наук о жизни и с руководством Сколтеха, посещали институтские лаборатории, знакомились со стандартами и методами обучения, а также исследовательскими практиками Сколтеха.

Как отмечает пресс-служба Сколтеха, PhD Life Sciences является первой в России программой уровня PhD с аккредитацией в соответствии с европейскими стандартами, поэтому опыт Сколковского института науки и технологий может оказаться полезным и для других российских университетов.

PhD - ученая степень, которая присуждается в ряде западных стран, а также на Украине и в Казахстане. В некоторых университетах США степень PhD считается равной званию доктора наук. Квалификационной работой соискателя PhD является докторская диссертация.