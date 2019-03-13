Ученый связал создание квантовых компьютеров с большими технологическими проблемами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание квантовых компьютеров, на которые возлагаются надежды в решении фундаментальных вопросов, стоящих перед современными вычислительными системами, сталкивается с большими технологическими проблемами. Об этом сказал в среду ТАСС вице-президент по науке и образованию ИТ-кластера Фонда "Сколково" Николай Суетин, комментируя заявление исполнительного вице-президента компании Microsoft Джейсона Зэндера на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

По словам Зэндера, руководство Microsoft считает, что одним из самых перспективных направлений ее работы является создание квантовых компьютеров. Он подчеркнул, что технологии в этой сфере, которые разрабатывает компания, имеют невероятный потенциал.

"Таких заявлений мы слышали много. Они были от IBM, они были от Intel, они были от многих компаний, в том числе от Google. В конце прошлого года прошла очень показательная конференция Quantum for busines, организованная IBM. Целью конференции было найти задачи, которые потенциально можно решить [на квантовых компьютерах], которые больше не может решить никто. Такие задачи были в потенциале сформулированы, но как их решит квантовый компьютер до конца не ясно", - сказал Суетин.

"Проблемы технологические, которые стоят перед созданием сколь-нибудь потенциально используемого [квантового] компьютера, огромные. Там есть проблемы декогерентности, есть проблема возникновения всякого рода ошибок и так далее", - подчеркнул он.

"Все это здорово пока выглядит как маркетинговое заявление. Никаких конкретных задач пока никто не знает, или, по крайней мере, не продемонстрировал", - отметил ученый. Он привел существующие оценки, согласно которым до практической реализации идеи квантового компьюьера пройдет 10-20 лет.

Суетин напомнил, что над созданием квантовых компьютеров в России работают в МГУ, в Российском квантовом центре. "В этом направлении очень многие работают, практически все крупные компании, которые я перечислил", - добавил он.

О квантовом компьютере

Квантовый компьютер - это гипотетическое устройство на стыке информационных технологий и квантовой физики. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица.

Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в так называемом состоянии суперпозиции, то есть быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления и решать задачи, которые требуют очень большого времени даже на современных суперкомпьютерах.