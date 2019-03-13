Академии США и России будут содействовать ускорению рассмотрения заявок на визы ученым

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук (НАК) США будут обращаться к правительствам своих стран с целью оказать содействие своевременному рассмотрению заявок на выдачу виз для лиц, участвующих в научном сотрудничестве. Об этом говорится в опубликованном в среду НАК соглашении между двумя академиями.

"Академии будут сотрудничать со своими соответствующими правительствами, чтобы продолжать оказывать содействие своевременному рассмотрению заявок на выдачу виз для лиц, участвующих в научном сотрудничестве", - отмечается в тексте документа.

В нем также говорится, что РАН и НАК "будут прилагать особые усилия для повышения научной и политической результативности сотрудничества и неуклонного устранения препятствий для его развития". "Особенно важным является участие в сотрудничестве ученых на раннем этапе их карьеры и содействие воспитанию глобальной культуры научной ответственности", - подчеркивается в соглашении.

Нынешняя договоренность касается проведения научных, инженерных и медицинских исследований. Она заключена на очередной пятилетний срок. Впервые это соглашение было подписано 60 лет назад.