Академии наук США и России займутся анализом проблем в области энергетики

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук (НАК) США займутся анализом проблем в области энергетики и предотвращением катастроф природного характера. Об этом говорится в опубликованном в среду НАК соглашении между двумя академиями.

В нем отмечается, что сотрудничество охватывает "анализ проблем в области энергетики, включая новые источники энергии, возобновляемые источники, а также энергоэффективность и энергосбережение". Кроме того, говорится в тексте соглашения, ученые будут сотрудничать в деле "предотвращения катастроф природного характера и реагирования на них в целях уменьшения их последствий". Они будут проводить исследования и в "сфере разработки новых материалов с целью ограничения загрязнений и создания комфортабельной жилой среды для людей".

Академии займутся оценкой факторов, влияющих на состояние окружающей среды и климатические изменения, а также планированием мер "по снижению уровня загрязнения и уменьшению их последствий". Сотрудничество также включает исследования в области астрофизики, изучение Луны и планет с использованием космической аппаратуры, медицинские исследования, применение информационных технологий в образовании, здравоохранении и научных исследованиях.

Большой вклад

РАН и НАК, как отмечается в документе, "признавая большой вклад международного сотрудничества в решение научных, инженерных и медицинских задач, будут осуществлять ряд совместных проектов в период 2019-2023 годов". "Эта деятельность будет основываться на опыте сотрудничества между нашими академиями, начиная с 1959 года. В соответствии с настоящим соглашением сотрудничество будет проводиться в областях, представляющих взаимный интерес для академий", - подчеркивается в соглашении.

При этом формы сотрудничества могут включать, в частности, визиты специалистов, обмен научными публикациями и материалами, совещания технического характера, семинары, конференции, совместные исследования и научно-исследовательские проекты.

По мере необходимости для участия в этих межакадемических мероприятиях будут также привлекаться специалисты из других стран. В рамках своей совместной деятельности академии будут продолжать сотрудничество с различными международными организациями, включая МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНЕСКО и другие. Ежегодно представители академий будут рассматривать ход выполнения мероприятий, осуществляемых в рамках соглашения, которое было подписано во вторник руководителями РАН и НАК Александром Сергеевым и Маршей Макнатт.

Нынешняя договоренность касается проведения научных, инженерных и медицинских исследований. Она заключена на очередной пятилетний срок. Впервые это соглашение было подписано 60 лет назад.

Необходимость трансграничного сотрудничества

Решение современных проблем международного масштаба требует глобального партнерства, что приводит к необходимости трансграничного сотрудничества. Так официальный представитель НАК США Сара Фрой ответила в среду на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать подписанное соглашение о сотрудничестве.

"Подписание этого соглашения знаменует собой 60-ю годовщину сотрудничества между российской и американской академиями, которое началось в 1959 году в качестве средства для открытия диалога и обмена идеями между советскими и американскими учеными во время холодной войны. Эти усилия продолжаются с учетом того факта, что современные проблемы международного масштаба наряду с научно-техническими решениями требуют глобального партнерства, что приводит к необходимости трансграничного сотрудничества", - сказала она.

Это соглашение, продолжила представитель НАК, "относится к широкому спектру направлений возможного будущего сотрудничества, включая проблемы энергетики, астрофизику, реагирование на стихийные бедствия, а также фундаментальные и прикладные медицинские исследования".