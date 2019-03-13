Ученые США и РФ будут сотрудничать в лечении болезней мозга и туберкулеза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ученые России и США договорились о тесном сотрудничестве в области диагностики и лечения болезней мозга и туберкулеза, сообщил в среду ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега по итогам переговоров делегации РАН в штаб-квартире НАСА.

"Мы сегодня встречались с представителями Национальных институтов здоровья США, обсуждали вопросы сотрудничества между нашими институтами в области диагностики и лечения болезней мозга и туберкулеза. Договорились о том, что российские и американские институты и научные центры здоровья будут тесно сотрудничать в этих областях, находить общие научные темы. Что важно, на встрече присутствовали представители Американского национального научного фонда, которые заявили о том, что готовы поддерживать эту работу грантами", - сказал он.

Делегация РАН во главе с президентом академии Александром Сергеевым находится с рабочим визитом в США. В его ходе 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.