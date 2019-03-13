Профессор МГУ: наследие Эйнштейна ляжет в основу многих открытий будущего

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Наследие Альберта Эйнштейна, 140-летие со дня рождения которого отмечается 14 марта, не только является основанием для целого ряда современных прорывных исследований, но и ляжет в основу многих открытий будущего. Такое мнение высказал ТАСС профессор физического факультета МГУ Валерий Митрофанов, который является участником международной научной коллаборации LIGO, впервые зарегистрировавшей гравитационные волны.

Гравитационные волны, существование которых следует из Общей теории относительности, созданной Альбертом Эйнштейном в 1915-1916 годах, были впервые зарегистрированы в 2015 году детекторами LIGO (Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory), находящимися в США. В 2017 году к наблюдениям подключился европейский детектор Virgo (аналогичная обсерватория в Италии).

"Альберт Эйнштейн написал несколько выдающихся работ, которые положили начало новым направлениям в физике. Их значение по-настоящему оценено только в наше время и, похоже, еще долго будет волновать умы исследователей. Достаточно упомянуть парадокс Эйнштейна - Подольского - Розена, когда простой мысленный эксперимент, придуманный Эйнштейном со своими коллегами, породил столько споров и новых идей", - сказал Митрофанов.

По его словам, созданная Эйнштейном Общая теория относительности, на основании которой физик предсказал существование гравитационных волн и написал уравнения, позволила через много лет провести расчеты и обосновать возможность создания гравитационно-волновых детекторов. "Идея детектирования гравитационных волн завладела умами ученых. В результате проделанной ими огромной работы детекторы были созданы и зарегистрировали гравитационные волны от слияния черных дыр в далеком космическом пространстве", - рассказал профессор.

Гравитационно-волновая астрономия

Как подчеркнул Митрофанов, "особенность открытия гравитационных волн состоит в том, что после появления долгожданного сигнала в системе регистрации детектора нужно было тщательнейшим образом проверить, что он действительно вызван гравитационной волной, пришедшей из далекого космоса". Этот процесс занял около четырех месяцев.

"И вот когда все было окончательно установлено… я хорошо помню заполненную до предела центральную аудиторию физического факультета МГУ, где мы рассказывали об открытии, и те чувства, которые переполняли нас", - поделился ученый.

Гравитационные волны, отметил он, дают возможность получения принципиально новой информации о Вселенной, вместе с тем в наши дни гравитационно-волновая астрономия только зарождается.

"С момента первой регистрации гравитационных волн прошло менее четырех лет. Из них непосредственно наблюдения осуществлялись, в сумме примерно, в течение одного года, за это время зарегистрировано десять событий слияния черных дыр и одно, вызванное слиянием нейтронных звезд. Каждое событие давало новую информацию о свойствах этих далеких объектов и о самих гравитационных волнах", - пояснил собеседник агентства.

По словам Митрофанова, в настоящее время научная коллаборация LIGO-Virgo провела большую работу по улучшению чувствительности детекторов и готовится начать новую серию измерений.

"Нет сомнения, что будет появляться новая информация о Вселенной, которая, в конце концов, может непредсказуемо изменить наши представления о ней", - считает профессор.

Интерес к науке

Общая теория относительности, как и квантовая теория, сложна для понимания, особенно людьми, не изучавшими физику на профессиональном уровне, признается Митрофанов. Но в последнее время, например, развитие системы глобального позиционирования, осуществление дорожной навигации приводит к тому, что люди уже знают и не удивляются, что время идет по-разному в разных местах, что описывается в рамках разработанной Эйнштейном теории, отмечает ученый.

"Открытие гравитационных волн заставило многих неспециалистов задуматься о том, что представляет собой пространство-время и что такое волны кривизны", - считает он.

Митрофанов призвал максимально использовать все возникающие возможности для развития науки в России.

"Перспективы есть. Важно чтобы научное сообщество активно участвовало во всех стадиях подготовки, развития и реализации таких проектов," - добавил он, заметив, что его студенты, будущие молодые ученые "ждут большей востребованности науки и ученых со стороны общества и экономики страны".