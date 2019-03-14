Глава РАН рассказал о взаимодействии с учеными США в нейронауке

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Члены делегации Российской академии наук (РАН) обсудили взаимодействие в нейронауке с учеными из Национального института здравоохранения (NIH) США. Об этом рассказал в среду президент РАН Александр Сергеев в беседе с журналистами.

"Встреча прошла на территории американской академии наук, мы встречались с руководителем международного департамента, который рассказывал нам о тех программах сотрудничества, которые есть в Национальном институте здравоохранения. Нас интересовали вопросы, связанные с исследованиями мозга", - сказал Сергеев.

"Потребности медицины, нейрохирургии, современной диагностики нейродегенеративных заболеваний требуют углубленного изучения основы того, как происходит физика и химия на наноуровне", - отметил он. "Сейчас планируем создать очень крупный научный центр нейронаук в составе института Бурденко, мы все вместе хотим сейчас в России инициировать программу, которую сейчас ведут в других странах", - сказал глава РАН.

"Речь идет о Brain Initiative в США, она была запущена в 2013 году на 10 лет. Есть проект в Европе, китайских проект, который был запущен два года назад, и соответствующие проекты в Японии. Мы сейчас тоже планируем сделать такую большую программу, где будет не только изучение фундаментальных основ функционирования мозга, но и медицинская часть, прежде всего нейродегенеративные заболевания", - указал ученый.

"С другой стороны, второе крыло развития - искусственный интеллект. Речь идет о нейроморфном искусственном интеллекте, который основан на том, что мы узнаем и посмотрим у мозга, как он функционирует, его архитектуру, как связаны между собой нейроны, какие процессы лежат в основе передачи сигналов между нейронами, какова роль той среды, в которую эти сети погружены. Это ведь не просто движение сигналов по этим сетям, это еще и взаимодействие с основой", - сказал он.

"Мы как раз все это обсуждали с коллегами в NIH, наметили первые шаги", - подчеркнул Сергеев. Он отметил, что в ближайшее время эти темы будут обсуждаться предметно.