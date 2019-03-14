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Глава РАН считает, что Луна может стать отправным пунктом для освоения других планет

По словам Александра Сергеева, на Луне можно заниматься не только наукой, "можно пытаться искать там полезные ископаемые"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Освоение Луны поможет заложить основу для исследования других планет Солнечной системы. Об этом рассказал в среду в беседе с журналистами президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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"Вообще вопрос с лунной программой не так очевиден, потому что, казалось бы, какой наукой можно заниматься на Луне? Тем более, что мы давным-давно, еще в конце 60-х годов, продемонстрировали свои возможности долететь до Луны, облететь Луну, прилуниться. И спустя достаточно длительное время, несколько десятилетий, мы опять начинаем двигаться в этом направлении, причем начинаем двигаться уже в новом составе, появился еще Китай в качестве основного игрока", - сказал он. "На Луне, конечно, можно заниматься не только наукой, можно пытаться искать там полезные ископаемые, можно заниматься другими вопросами - как вы знаете, у американцев есть программа создания там того, что называется Deep Space Gateway", - отметил Сергеев.

"И действительно, если подумать, с чем связаны вопросы освоения Луны, то, наверное, в первую очередь это понимание того, что, конечно, в плане освоения планет Марс достаточно далеко, на Венере совсем еще пока не понятно, как можно работать, потому что там совершенно экстремальные по нашим меркам условия, а с другой стороны необходимо все-таки осваивать соседние планеты, если в будущем мы хотим продолжать заниматься освоением космоса. То есть мы должны иметь какую-то соседнюю планету и понимать, каким образом мы можем двигаться вперед. Поэтому Луна, несмотря на то, что там из общих соображений меньше всего интересного, чем на Марсе и на Венере, тем не менее является нашим ближайшим объектом, где мы можем организовать такое как бы экс-земное существование", - добавил он.

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