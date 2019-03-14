В РАН сообщили, что совместная миссия США и России по изучению Венеры обойдется в $1 млрд

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Совместная научная миссия США и России по изучению Венеры будет стоить примерно $1 млрд. Об этом рассказал в среду в беседе с журналистами в американской столице президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Почему в облаках адской Венеры может быть жизнь

Он отметил, что в течение последних нескольких лет российские и американские ученые занимались "научным и эскизным проектированием совместной миссии" на Венеру. Она включает отправку спутника, спускаемой платформы, зондов и аналог беспилотного аппарата, который должен будет "летать в плотных слоях атмосферы" Венеры. Сама миссия стоит порядка $1 млрд, сейчас стороны определяют, как разделить между собой эту сумму. "Наши [специалисты] давали оценку где-то $800 млн, сегодня [от американцев] мы услышали [оценку] около $1 млрд", - указал Сергеев, говоря о визите делегации РАН в NASA.

По его словам, сроки отправки миссии пока еще установлены - "ориентировочно около 2030 года".

Суть миссии

Президент РАН рассказал, что "Венера - вторая планета [после Марса], которая представляет интерес для России и американцев". Работа по подготовке миссии на планету продолжается. Первое время она выполнялась в основном за счет России, NASA выделяло средства на международные встречи и командировки.

Сам проект уже выполнен, подготовлены соответствующие отчеты. "Мы обсуждали их сегодня с американскими коллегами, которые тоже очень довольны этими результатами", - сказал Сергеев, отметив интерес со стороны NASA и Роскосмоса, а также необходимость воплощения в жизнь конкретных решений. Кроме того, продолжил он, миссию готова поддержать Национальная академия наук США.

Планируется, что Россия будет заниматься вопросами доставки, спускаемая платформа будет российского производства. При этом платформа, пояснил президент РАН, может находиться на планете "достаточно долго по масштабам предыдущих экспериментов". "Примерно 10-12 часов, это очень много по экстремальным параметрам Венеры", - пояснил Сергеев. Кроме спускаемой платформы в атмосфере планеты будут собирать информацию специальные зонды, срок работы которых составляет уже около 60 суток.

Создание спутника, а также летательного аппарата берет на себя американская сторона. При этом до сих пор точно неизвестно, что из себя будет представлять этот аппарат. По планам, отметил президент РАН, это будет некий аналог самолета, который будет летать в плотных слоях атмосферы, либо же похожий на дирижабль зонд, который за счет плавучести будет находиться в атмосфере.

Изучение дальнего космоса

Сергеев назвал встречу с представителями NASA очень гостеприимной. Он рассказал, что по вопросам исследования Венеры осенью текущего года пройдет встреча с американскими учеными в Москве.

В среду официальный представитель NASA Роберт Джейкобс рассказал корреспонденту ТАСС, что российские ученые и представители управления обсудили вопросы изучения дальнего космоса, представляющие взаимный интерес.

Делегация РАН находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах, в ходе которого 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.