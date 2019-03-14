Археологи России и Британии планируют изучение древних поселений под Суздалем

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) и их британские коллеги из Университета Линкольна планируют совместные исследования средневековых сельских поселений на территории обеих стран, в России работы намечаются в ближайшие два-три года в Суздальском районе Владимирской области. Соответствующий договор находится "в стадии заключения", сообщил ТАСС в четверг вице-президент Российской академии наук, директор ИА РАН Николай Макаров.

"Темой, возможно, будет, изучение средневековых ландшафтов Британии и Северо-Восточной Руси. В Британии сейчас разрабатывается большой проект, призванный ответить на вопрос, когда здесь сформировались деревни. В рамках этих исследований в стране заложена тысяча разведочных шурфов [на местах бывших поселений], появилось много научных публикаций. Мы занимаемся похожими исследованиями на территории Владимирского Ополья, в окрестностях Суздаля, этим исследованиям уже около 10 лет; нашим партнером может стать Линкольнский университет, в котором работают очень сильные историки-медиевисты", - сказал Макаров в кулуарах российско-британского круглого стола "Россия и Британия в сравнительной перспективе, 1800-2000 годы".

При этом, отметил Макаров, заключенный ранее договор ИА РАН с Институтом археологии Оксфордского университета не утратил силы. "У нас было два года интенсивного общения - мы провели два [совместных] семинара в Великобритании и России, под Суздалем. Встречи были теоретическим проблемам археологии, древним технологиям, сохранению, изучению средневековых ландшафтов и наскальному искусству <...> В этом году у нас небольшая пауза, чтобы придумать новые проекты, и этой паузой воспользовался Университет Линкольна", - сказал Макаров.

Первый российско-британский круглый стол "Россия и Британия в сравнительной перспективе, 1800-2000 годы" организован Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Исследовательским фондом Великобритании по искусству и гуманитарным наукам (ИСИГН). Мероприятие, включающее серию докладов ведущих ученых из обеих стран по истории, в частности, Российской и Британской империй, проходит 14 и 15 марта на площадке МГИМО МИД России.