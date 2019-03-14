СМИ: при раке молочных желез высока вероятность рецидива заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Возможность рецидива рака молочных желез не исключена при полном, клинически доказанном излечении даже спустя 20 лет. К такому выводу пришли ученые Станфордского университета в США, проанализировав истории болезни трех тыс. пациенток, у которых был диагностирован рак в период с 1977 по 2005 год.

Примерно у четверти женщин, имевших злокачественные опухоли, есть склонность к рецидиву болезни, констатирует одна из авторов исследования, ведущий научный сотрудник университета Кристина Кертис. Причем, около половины пациенток из группы излечившихся рискуют повторно перенести болезнь. Выводы исследователей были опубликованы в международном научном журнале Nature.

В процессе исследования, базирующемся на применении математических моделей прогнозирования, было выделено четыре подгруппы риска, различающихся по характеру и формам рака, возрастной категории пациенток, состоянию их здоровья на момент выздоровления и наличию метастаз в лимфатических узлах.

"На сегодняшний день мы не смогли выделить из представленных групп людей, у которых возможен скорый рецидив болезни, - отмечает Кертис. - Но данная классификация поможет в любом случае грамотно подойти к выбору профилактических мер, а если надо, то и к подбору адекватного лечения.".