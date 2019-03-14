Лауреатами премий правительства в области науки и техники за 2018 год стали 220 ученых

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг вручила премии российского правительства в области науки и техники за 2018 год. Лауреатами стали 220 ученых, передает корреспондент ТАСС.

Распоряжениями правительства РФ в 2018 году 220 ученым присуждены премии и присвоено звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники". В их числе 12 академиков и три члена-корреспондента Российской академии наук, следует из материалов секретариата Голиковой.

Отмечается, что постановлением правительства РФ учреждены 20 ежегодных премий в области науки и техники, в том числе премии за работы в сфере обороны и безопасности в размере 2 млн рублей каждая. Также учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая.

В 2018 году лауреатами премий стали 27 работ, в их числе семь работ молодых ученых. Премии присуждены за работы в области медицины, энергетики, геологии, материаловедения, машиностроения, информационных технологий, строительства, биотехнологий и сельского хозяйства.

Среди авторов работ - представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Чувашии, Краснодарского, Хабаровского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.