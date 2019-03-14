Химики из Петербурга создали новый материал для производства магний-ионных батарей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Группа химиков из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработала новый материал для производства элементов магний-ионных аккумуляторных батарей. Он позволяет сделать их перезаряжаемыми, сообщил ТАСС доцент СПбГУ Артем Селютин.

Проблема создания и массового производства магний-ионных аккумуляторов является сегодня одной из важнейших задач современной химии и физики. Магний встречается в природе чаще, чем литий, поэтому магний-ионные батареи могут быть дешевле в производстве, чем традиционные литий-ионные. Кроме того, они потенциально смогут дольше держать заряд. За счет того, что такая батарея заполняется электролитом на основе воды, а не сверхтоксичным веществом, как традиционные батарейки, она менее опасна для окружающей среды.

"Мы предложили новый материал и новую методологию для получения катодов магний-ионных водных аккумуляторов. Мы применили немного другой подход, нежели применяли до нас - перешли к тонкопленочным технологиям, что удешевляет технологию и делает более доступным материал катода для перезарядки", - сказал Селютин.

По его словам, специалисты использовали для создания катодов материал аналогичный тому, что входит в состав синего красителя "Берлинская лазурь", добавлявшегося в краски с XVIII века. На основе этого вещества химики создали тонкие пленки, которые могут использоваться в качестве основы для катодов.

Селютин пояснил, что важность разработки заключается в том, что катод может не только хорошо принимать частицы магния, но и отдавать, что делает батарею перезаряжаемой. Ученые из других стран проводили успешные опыты по созданию магний-ионных батарей, однако, возникала проблема с их перезарядкой.