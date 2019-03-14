Судно "Академик Трешников" совершит экспедицию вокруг Гренландии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Российское научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" в конце лета - начале осени 2019 года отправится в экспедицию GLACE (GreenLAnd Circumnavigation Expedition), в ходе которой совершит плавание вокруг Гренландии. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

"Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" обойдет вокруг Гренландии. Для сотрудников нашего института Гренландия - это нетрадиционный район, поэтому мы очень рады, что есть возможность поработать на этой территории. Экспедиция стартует из Рейкьявика в августе", - рассказал Макаров.

На борту НЭС "Академик Трешников" будут работать 44 ученых со всего мира, в ходе рейса планируется реализовать около 15 исследовательских проектов. Проекты затрагивают области физики, химии и биологии морского льда, ледников, озерных отложений, наземных экосистем, океана и морского дна. На борту будут обустроены специальные лаборатории для исследований полученных образцов в реальном времени.

На берег самого большого острова в мире планируется восемь высадок для проведения измерений и экспериментов на суше и вдоль берега. "Высаживаться будем по всему периметру острова. Наши сотрудники изучат и озера Гренландии и эволюцию ледника, попробуем частично пройти по Северо-Западному проходу (между Гренландией и Канадским арктическим архипелагом), он, как правило, занят льдом и очень редко научным судам удается там пройти. Мы рассчитываем, что все получится", - добавил Макаров.

По его словам, экспедиция GLACE пройдет в сотрудничестве со Швейцарским полярным институтом (Swiss Polar Institute). Она позволит изучить отдаленные и недостаточно изученные территории. Во время плавания и на высадках будут проводиться исследования, которые смогут дать целостную картину того, как на этот регион повлияло изменение климата и как эти изменения могут сказаться на климате планеты в целом. Завершение экспедиции запланировано на конец сентября 2019 года.

Гренландия - крупнейший на земле остров площадью более 2 млн кв. км и одна из самых слабозаселенных территорий на Земле. Остров принадлежит Дании, на нем проживают около 17 тыс. человек. Судно "Академик Трешников" - российское научно-экспедиционное судно, введено в эксплуатацию в 2012 году. Используется ААНИИ для экспедиций в Антарктику и Арктику.