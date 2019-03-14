Медведев: Россия должна войти в пятерку лидеров научно-технического развития

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия способна войти в пятерку мировых лидеров по научно-технологическому развитию. Об этом он заявил на встрече с лауреатами премий правительства России в области науки и техники за 2018 год.

"Наша страна имеет все шансы участвовать и присутствовать в пятерке ведущих стран мира, которые ведут исследования, разработки в сфере научно-технологического развития, - подчеркнул премьер. - Это вполне исполнимая история. Непростая, но вполне достижимая". Медведев напомнил, что Россия уже входит в число лидеров по целому ряду направлений, в том числе по химии и математике.

"У нас есть реальная возможность занять передовые позиции и по другим направлениям, поэтому мы ждем серьезной отдачи от того национального проекта, который назван "Наукой" и который является сейчас главным таким ориентиром для того, чтобы нам развивать нашу науку и технику", - сказал он. Медведев напомнил, что только из федерального бюджета в ближайшие 3 года на этот нацпроект будет направлено 135 млрд руб. При этом финансирование науки идет и по другим направлениям.

Говоря о лидерстве и значимости открытий, которые совершили отечественные ученые, он вспомнил о Дмитрии Менделееве, создавшем периодическую таблицу химических элементов. Премьер заметил, что далеко не во всех странах мира эту таблицу называют "таблицей Менделеева", как это делают в России.

"Это нехорошо и неправильно", - считает глава кабмина. Он подчеркнул, что необходимо не только помогать создавать новые результаты в науке и технике, но и "затверждать свои приоритеты, чтоб потом не нужно было доказывать, что в том или ином направлении мы были первыми".

Премии были присуждены авторам 15 работ, кроме того, шесть премий получат молодые ученые. Всего лауреатами премии 2018 года стали 220 человек. Среди авторов работ - представители более 20 регионов РФ. Премии правительства в области науки и техники присуждаются в целях стимулирования научной деятельности, творческой активности ученых и специалистов, повышения престижа их труда.