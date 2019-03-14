Единственный в РФ 3D-принтер, меняющий свойства металлов, разработают до конца 2019 года

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Разрабатываемый несколькими российскими университетами, в частности учеными из Москвы, Томска и Новосибирска, 3D-принтер по металлу, способный менять свойства металлов в процессе работы, будет завершен до конца 2019 года. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры "Материаловедение в машиностроении" механико-технологического факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Владимир Батаев.

"К концу года должны быть завершены все разработки для этого принтера: управляющая система, сам принтер и наши разработки получения проволок из различных металлов для изготовления будущих деталей. Все будет передано индустриальному партнеру проекта, который готовит участок, где принтер будет располагаться, и к концу этого года он уже должен выдавать изделия", - сказал Батаев.

Он уточнил, что учеными НГТУ отработана технология получения проволоки из нержавеющей стали, титановых и жаропрочных сплавов. "Мы сейчас достаточно активно работаем с получением порошковых проволок, содержащих порошки различных металлов, которые позволяют получать изделия из металлических сплавов различного химического состава при использовании их при трехмерной печати. На электронно-лучевых принтерах можно получать изделия с уникальными свойствами", - добавил ученый.

Как уточнил агентству куратор проекта, заместитель директора по развитию Томского института физики прочности и материаловедения Евгений Колубаев, принтер предназначен для изготовления крупногабаритных деталей для авиакосмической отрасли. В настоящее время он уже частично работает, но требует настройки.

"Это проект Министерства науки и высшего образования, мы получили на него 250 млн рублей от Минобрнауки и еще 130 млн от индустриального партнера ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель". В РФ таких принтеров еще нет, в мире они есть у американцев - фирмы Sciaky, они поставляют аналогичные принтеры для Boeing, и китайцы заявили о похожем производстве в 2017 году", - отметил Колубаев.