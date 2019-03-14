Палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых беспозвоночных, изучая фонды музея в Коломне

ТАСС, 14 марта. Ученые Палеонтологического института РАН обнаружили фрагмент крупного аммонита с колониями мшанок на поверхности раковины. Находку, включающую неизвестный науке вид этих колониальных морских животных, удалось сделать при изучении образцов из фондов музея-заповедника "Коломенский кремль", сообщил в четверг ТАСС старший научный сотрудник института Алексей Пахневич.

"Находки мшанок на поверхности окаменевшей раковины пельтоцераса, относящихся к позднекелловейскому периоду (166-163,5 млн лет назад), в Московской области чрезвычайно редки, а их описания в литературе вообще единичны. Эти мшанки были своеобразными фильтраторами воды. Открытый нами ископаемый вид является далеким предком современных видов мшанок, которые встречаются в современных морях. Они существовали тогда, когда в морях плавали ихтиозавры, а по суше бродили аллозавры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экспонат, о котором идет речь, обнаружили в районе села Акатьево Коломенского района. Теперь список видов мшанок, обитавших в середине юрского периода на территории Подмосковья, увеличился до пяти.

"Открытие нового вида мшанок дополняет фаунистическую характеристику юрского периода Московского региона и расширяет наши знания о географическом распространении группы этих животных в ту древнейшую эпоху", - отметил Пахневич.

Исследование образца проводилось с помощью электронного микроскопа в условиях низкого вакуума, что является необходимым требованием для сохранения музейного экспоната.

Новый вид назвали Reptomultisparsa stratosa, что в переводе с латинского языка означает "слоистый". Кроме мшанок, на раковинах аммонитов также удалось обнаружить кальцитовые трубки сидячих кольчатых червей.