В Google вычислили число пи с точностью до 31,4 трлн знаков после запятой

Как указывается в сообщении, размещенном в четверг на сайте Cloud.google.com, "в ознаменование "Дня числа пи", который отмечается 14 марта (во многих странах мира эут дату записывают как 3/14) мы рады объявить о том, что успешно вычислили число пи с точностью в 31,4 триллионов знаков после запятой - если быть точным, то с точностью 31,415,926,535,897". Таким образом, отмечается в сообщении, превзойден прежний рекорд, занесенный в "Книгу рекордов Гиннеса" и впервые рекордная точность вычислений была обеспечена с помощью облачной обработки данных".

Новый рекорд точности определения числа пи, отметили в Google, почти на девять триллионов знаков превосходит прежнее достижение, установленное в ноябре 2016 года.

Кто установил рекорд

По данным Би-би-си, рекорд установила японка Эмма Харуко Ивао. Как сообщила корпорации рекордсменка, на это ей понадобилось 20 терабайтов памяти, 25 виртуальных машин и 121 день. Для сравнения, 200 тыс. оцифрованных песен занимают терабайт памяти. При своих расчетах женщина пользовалась одним из сервисов интернет-компании Google, в которой она работает.

В интервью Би-би-си Харуко Ивао сказала, что удивлена своим достижением, но при этом хочет его улучшить. "Я очень удивлена. До сих пор пытаюсь привыкнуть. Побить мировой рекорд было очень сложно", - сказала женщина и добавила: "У пи нет конца. Я очень хотела бы попробовать добавить цифр".

О числе пи

Пи - буква греческого алфавита, первая буква в греческих словах "окружность" или "периметр" - обозначает математическую постоянную, равную отношению длины окружности к ее диаметру. Это отношение было известно еще в древнем Вавилоне, а китайский математик Цзу Чунчжи в 464 году вычислил это отношение с точностью до шестого знака. Впервые букву пи для обозначения этого отношения, представляющего собой бесконечную дробь, начинающуюся с цифр 3,1415926... использовал в 1706 году английский математик Уильям Джонс.

В 1988 году американский математик Лэрри Шоу организовал в научном музее "Эксплораториум" в Сан-Франциско первый "День числа пи", выбрав для этого 14 марта, поскольку в американской традиции написания дат сначала указывается месяц, а затем день - 3/14. Таким образом он использовал три первых цифры числа пи. В нынешнем году "День числа пи" отмечается в 31-й раз.