Разработка российских ученых позволит производить 15% скандия в мире

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ученые физико- технологического института Уральского федерального университета (ФТИ УрФУ) совместно со специалистами компании "Далур" разработали и запатентовали технологию производства специальной ионообменной смолы, применяющейся в процессе извлечения из растворов скандия - редкоземельного металла, применяемого в авиакосмической отрасли и машиностроении. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Всего таким образом возможно извлечь из одного кубометра раствора 0,5 грамма скандия. Реально получить до 1,5 тонн скандия в год, что составляет 15% всего мирового производства", - приводит пресс-служба слова заведующего кафедрой редких металлов и наноматериалов ФТИ УрФУ Владимира Рычкова.

Добыча скандия происходит из растворов подземного выщелачивания урана. Смола, представляющая собой органический сорбент, содержащий специфические химические группы, которые позволяют селективно извлекать скандий, загружается в специальную колонну, после чего раствор пропускается через нее.

О наличии скандия на отрабатывающихся методом скважинного подземного выщелачивания урановых месторождениях в Курганской области было известно достаточно давно. На первом этапе реализации проекта в 2014 году было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента. Ученые университета вместе со специалистами АО "Далур" и Уранового холдинга "АРМЗ" разработали оптимальную технологию, в 2017 году заработала опытно-промышленная установка. Проект реализуется на основании решения Госкорпорации "Росатом".

Для реализации данной технологии компанией "Далур", которая входит в контур управления Уранового холдинга "АРМЗ" (Горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") уже проведена реконструкция участка попутного извлечения скандия. В рамках реконструкции изменена верхняя часть сорбционных колонн, в том числе конфигурация дренажных кассет. Эти и другие мероприятия позволили увеличить производительность участка на 30% (до 1 т скандия в год).